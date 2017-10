Odbor za gospodarstvo skozi predlog proračuna za prihodnji dve leti

Ljubljana, 6. oktobra - Odbor za gospodarstvo se je danes seznanil s predlogom državnega proračuna za prihodnji dve leti. Člani odbora so pozdravili, da se sredstva v primerjavi s sprva načrtovanimi povečujejo, med izzivi pa so našteli večje črpanje evropskih sredstev, rešitev vprašanja zadostne ponudbe in delovne sile v turizmu ter večje spodbude za regionalni razvoj.