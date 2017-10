Na odboru za infrastrukturo za več denarja za ceste

Ljubljana, 12. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor se je danes seznanil s predlogom državnih proračunov za leti 2018 in 2019 v delih, ki se nanašajo na infrastrukturno in okoljsko ministrstvo. Sicer zadovoljni, da bosta ministrstvi dobili več denarja, pa so člani menili, da bi morali predvsem za ceste dati še več. Dopolnil niso predlagali.