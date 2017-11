Spremembe proračuna za leto 2018 nared za sprejem

Ljubljana, 11. novembra - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na današnji seji končal obravnavo predloga sprememb proračuna za leto 2018, ko vlada po desetletju primanjkljajev prvič spet načrtuje presežek. Poslanci opozicije so predlagali več prerazporeditev sredstev na programe, ki so po njihovem mnenju zapostavljeni, a je odbor vsa dopolnila zavrnil.