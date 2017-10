Državni svetniki ne podpirajo predloga proračunov

Ljubljana, 11. oktobra - Državni svetniki so odrekli podporo predlogu državnega proračuna za prihodnji dve leti. Na današnji seji so med razlogi proti dokumentoma največkrat omenili po njihovi oceni nezadosten obseg sredstev, namenjen občinam. Zaradi podobnih razlogov so glasovali tudi proti predlogu novele zakona o financiranju občin.