BIO 25 odprl nekatere nove možnosti v lokalnih okoljih in pripomogel k premikom v načinu mišljenja

piše Tatjana Zemljič

Ljubljana, 29. oktobra - Bienale oblikovanja - BIO 25 je iz Ljubljane letos lovke razširil v še šest slovenskih mest ter s projekti posegel v način mišljenja tamkajšnjih prebivalcev. Po besedah vodje bienala Maje Šuštaršič so na pripravljenost za sodelovanje naleteli povsod, nastali projekti pa so ponekod že zaživeli lastno življenje. BIO je tudi podaljšan do 19. novembra.