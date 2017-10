V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje zaključna konferenca BIO 25 in projekta TrUR

Ljubljana, 24. oktobra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje bo danes zaključna konferenca 25. bienala oblikovanja in projekta Trajnostna urbana regeneracija (TrUR). Bienale, ki poteka v sedmih slovenskih mestih, je na terenu mobiliziral širok krog ljudi in organizacij. Stroka pa svojo pozornost usmerja tudi v druga manjša mesta. Tako je v Idriji potekal projekt TrUR.