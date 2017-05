Začel se bo BIO 25 z novimi pristopi v oblikovanju

Ljubljana, 25. maja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo drevi odprli Bienale oblikovanja - BIO 25. Letošnja izdaja, ki nosi naslov Daleč, tako blizu, je zasnovana kot platforma za nove pristope v oblikovanju. Kustosinji sta izbrali sedem skupin, ki so raziskovale Slovenijo. Razstava letošnjega BIO bo tako na ogled v Ljubljani in v še šestih krajih.