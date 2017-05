BIO letos z razstavo v Ljubljani in v še šestih mestih oziroma krajih

Ljubljana, 24. maja - Bienale oblikovanja (BIO), ki že v prejšnji izdaji ni bil več le tradicionalna razstava predmetov industrijskega oblikovanja, je letos stopil še korak dlje in postal platforma za nove pristope v oblikovanju. Kustosinji sta izbrali sedem skupin, ki so raziskovale Slovenijo. Razstava letošnjega BIO bo tako na ogled v Ljubljani in v še šestih krajih.