BIO v sedmih krajih kot kolektiven diskurz o prostoru in času

Ljubljana, 25. maja - Snovalci 25. bienala oblikovanja so z dopoldanskim vodenim ogledom napovedali večerno odprtje v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kjer bo bienale, izhajajoč iz Slovenije in njene krajine, prikazoval nove možnosti v oblikovanju. Iz muzeja kot ambasade podeželja se tokrat bienale z intervencijami razprostira v še šestih slovenskih krajih.