Cerar v pismu Plenkoviću za oblikovanje skupne komisije za demarkacijo mejne črte

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenski premier Miro Cerar hrvaškemu kolegu Andreju Plenkoviću predlaga dogovor o ustanovitvi skupne komisije, ki bi v skladu z določeno mejo začela proces demarkacije mejne črte in proučila praktične rešitve, kjer bi bilo to potrebno, je razvidno iz pisma, ki ga je Cerar v ponedeljek pisal Plenkoviću in ki ga je pridobila STA.