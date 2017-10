Na koalicijskem vrhu tudi o prihodnjih korakih v zvezi z arbitražno sodbo

Ljubljana, 4. oktobra - Koalicijski partnerji so se sešli pri premierju Miru Cerarju, osrednja tema današnjega srečanja pa je arbitraža. Pregledali bodo, kakšen je položaj v zvezi z implementacijo arbitražne odločbe, kako so minuli teden potekali pogovori na Evropskem svetu in kakšni bodo naslednji koraki, je pred vrhom za medije dejal zunanji minister Karl Erjavec.