NPU brez dokazov zoper Drenikovo v prisluškovalni aferi

Ljubljana, 3. oktobra - Preiskava arbitražne prisluškovalne afere, v katero sta bila vpletena nekdanji slovenski arbiter Jernej Sekolec in nekdanja agentka Slovenije Simona Drenik, je po več kot dveh letih dobila prvi epilog. Na nacionalnem preiskovalnem uradu so za Siol.net potrdili, da zoper Drenikovo niso našli dokazov zlorabe položaja ali pravic in nevestnega dela.