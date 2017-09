Interventnemu zakonu za sanacijo bolnišnic se obeta podpora

Ljubljana, 19. septembra - Predlogu interventnega zakona, s katerim se za sanacijo bolnišnic zagotavlja 136 milijonov evrov, se glede na predstavitve mnenj poslanskih skupin na današnji seji DZ obeta podpora. Podporo zakonu so napovedali v SMC, večinsko ga podpirajo tudi v SD in DeSUS in v poslanski skupini nepovezanih poslancev.