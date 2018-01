Predstavniki koalicije v usklajevanje zakona o zdravstvenem varstvu

Ljubljana, 17. januarja - Koalicijski poslanci, ki so člani parlamentarnega odbora za zdravstvo, so danes začeli usklajevanja osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je ministrica Milojka Kolar Celarc poslala koalicijskim partnerjem konec leta. Še pred začetkom usklajevanj je bilo iz koalicije slišati kritične tone glede osnutka zakona.