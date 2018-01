Začenjajo se uporabljati spremembe glede bolnikovih pravic

Ljubljana, 21. januarja - Z današnjim dnem se začenjata uporabljati novela zakona o pacientovih pravicah in pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov. Po novem bo na napotnicah stopnja nujnosti zelo hitro, izvajalci pa bodo morali imeti prečiščene čakalne sezname. Tako naj bi prišli do realnih podatkov o čakajočih.