Koalicija še vedno brez zadnjega predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Ljubljana, 6. marca - Na ministrstvu za zdravje so v izjavi za STA poudarili svoje prizadevanje, da bi vlada predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejela še v marcu. V koaliciji pa so nezadovoljni, ker še niso prejeli zadnjega predloga zakona. Zdi se jim nerazumljivo, da je ministrstvo predlog prej poslalo socialnim partnerjem.