Sindikalne centrale s skupnimi stališči glede predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Ljubljana, 13. aprila - Slovenske sindikalne centrale so podale skupna stališča o predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po njihovem mnenju je nujno, da proračun več prispeva za zdravstvo, košarica pravic se ne sme zmanjšati, nasprotujejo socialni kapici, nedopustni se jim zdijo posegi v višino in trajanje pravice do bolniškega nadomestila.