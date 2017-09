Na BSF kot ključ za prihodnost EU izpostavili konvergenco

Bled, 5. septembra - EU se sooča s številnimi izzivi in vprašanji, med katerimi sta krizi zaupanja in identitete. Sodelujoči na današnji okrogli mizi EU v spremenjenem svetu, ki je potekala v okviru 12. Strateškega foruma Bled (BSF), so kot ključne za prihodnost EU izpostavili konvergenco, zbliževanje, povezanost, sodelovanje in posluh za potrebe ljudi.