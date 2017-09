Na BSF danes tudi o turizmu

Bled, 5. septembra - V sklopu Strateškega foruma Bled (BSF) bo danes potekal tudi turistični panel, ki ga pripravljata ministrstvo za gospodarstvo in Slovenska turistična organizacija. Domači in tuji govorniki bodo na predstavitvah in v razpravi na okrogli mizi predstavili aktualno problematiko sodelovalnega gospodarstva, ki turizem postavlja pred številna vprašanja.