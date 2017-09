Cerar v uvodu v BSF poudaril pomen spoštovanja vladavine prava

Bled, 4. septembra - Predsednik vlade Miro Cerar je danes ob odprtju 12. Strateškega foruma Bled dejal, da pri spoštovanju vladavine prava ne more biti kompromisov. Demokracija namreč brez spoštovanja pravnih predpisov in načel ne more obstajati. Zatrdil je tudi, da bo Slovenija našla način za uresničitev sodbe arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško.