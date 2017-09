Na Bledu prvi dan o izzivih nove realnosti, ob robu pa tudi o arbitraži

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Bled, 4. septembra - Izzivi novega dojemanja realnosti so v ospredju 12. Strateškega foruma Bled (BSF), enega najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji. Ob robu tradicionalnega srečanja je govora tudi o arbitražni sodbi in v tej luči so najvišji slovenski predstavniki poudarili nujnost spoštovanja mednarodnih pogodb.