Nova realnost po mnenju panelistov prinaša zahtevne izzive

Bled, 4. septembra - Nova realnost EU in sveta so izzivi, ki jih državam še ni uspelo v celoti učinkovito nasloviti, so ocenili udeleženci okrogle mize v sklopu Strateškega foruma Bled (BSF). Med njimi so izpostavili predvsem migracije in terorizem ter se strinjali, da državam vizije glede reševanja aktualnih težav še ni uspelo poenotiti.