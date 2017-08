Spet v šolo: V šolah in vrtcih vse več zdrave in lokalno pridelane hrane

Ljubljana, 29. avgusta - Pri nabavi živil in pripravi hrane morajo šole in vrtci poleg smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih upoštevati tudi zakonodajo pri varnosti hrane, uredbo o zelenem javnem naročanju in zakon o javnem naročanju. Tako je na mizah šolarjev in vrtčevskih otrok vse več zdrave, ekološke in lokalno pridelane hrane.