Spet v šolo: Dijaki večkrat špricajo pouk, sami pa opozarjajo predvsem na neobjektivno ocenjevanje

Ljubljana, 30. avgusta - Srednješolsko izobraževanje za razliko od osnovnošolskega zakonsko ni obvezno, a se vanj vključi večina. Po pravilniku imajo dijaki pravico do prisotnosti pri pouku, ki je hkrati tudi njihova dolžnost. Ravno to dolžnost pogosto kršijo, med pravicami pa največkrat zaznajo kršitev pravice do objektivnega ocenjevanja, menijo v dijaški organizaciji.