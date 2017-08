Delovna skupina za izvajanje arbitražne razsodbe o izhodiščih za interventni zakon

Ljubljana, 23. avgusta - Vladna delovna skupina za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča se je danes sešla na drugem sestanku. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so se člani delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev, seznanili s potekom priprav in pripravljenimi izhodišči za sprejem interventnega zakona.