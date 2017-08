Podnebne spremembe Indijo stanejo do 10 milijard dolarjev letno

Mumbai, 26. avgusta - Izredni vremenski pojavi, ki so posledica podnebnih sprememb, Indijo stanejo od devet do 10 milijard dolarjev letno. Podnebne spremembe bodo ob tem do konca stoletja pomembno vplivale tudi na produktivnost v kmetijstvu, je nedavno v poročilu, ki ga je pripravila za pristojni parlamentarni odbor, opozorila indijska vlada.