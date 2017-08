SOS poletje: Vnetje sluhovoda zaradi klora v bazenu, priporočljivi čepki

Ljubljana, 14. avgusta - Vnetja ušes so pogostejša pri otrocih, a tudi odrasli poleti nekoliko pogosteje obiščejo zdravnika zaradi vnetij sluhovoda, pravi zdravnica Nena Kopčavar Guček. Pogosto je to posledica kopanja v bazenu, ki je razkužen s klorom, ta pa draži sluznico. Ko že pride do vnetja, se pogosto zgodi, da se pojavijo še mikroorganizmi, kot so glivice.