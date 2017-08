SOS poletje: Ob piku strupenih morskih živali pomaga vroča voda

Ljubljana, 8. avgusta - Nadloga v morju niso le ožigalkarji, resne težave lahko povzročijo piki strupenih živali, kot so škarpena in morski pajek. V tem primeru je treba ud, kamor piči, potopiti v vročo vodo, ki naj ima med 50 in 60 stopinj Celzija. Strup teh živali je namreč termolabilen in se ob vročini deaktivira. Pri meduzah pa je treba mesto ožiga spirati in hladiti.