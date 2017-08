SOS poletje: Piki žuželk načeloma nedolžni, izjeme so alergične reakcije

Ljubljana, 10. avgusta - Piki žuželk so poletna nadloga, saj se poleti več gibamo na prostem, pa tudi žuželk je v tem letnem času največ. Večinoma ti piki niso nevarni, težave omilijo hlajenje mesta pika in kakšna krema proti vnetju. Izjema so alergijske reakcije na pike, ki so lahko življenjsko ogrožajoče. Alergijo na pike žuželk ima okoli pet odstotkov ljudi.