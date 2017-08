SOS poletje: Pri blažjih opeklinah hladilna mazila, pri hujših zdravnik

Ljubljana, 6. avgusta - Sončne opekline so poleti pogosta težava, ki običajno sicer ne terja obiska zdravnika. Pri opeklinah je najboljša preventiva, da se torej ne izpostavljamo močnemu soncu. Če pa že, se je treba namazati s kremo z zaščitnim faktorjem. Če do opeklin pride, pa je treba kožo varovati pred nadaljnjim izpostavljanjem soncu in jo mazati s hladilnimi mazili.