SOS poletje: Proti potovalni driski po načelu skuhaj, olupi ali zavrzi hrano

Ljubljana, 12. avgusta - Zastrupitve s hrano so poleti pogostejše zaradi hitrega kvarjenja hrane, prebavne težave so pogostejše tudi v oddaljenih krajih, kjer so bakterije, na katere naše telo ni navajeno. Če dopustujemo v takšnih krajih in si ne kuhamo sami, zdravnica Nena Kopčavar Guček svetuje, da se zavarujemo tako, da se držimo načela "skuhaj, olupi ali zavrzi".