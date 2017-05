Predvideno ukinjanje dopolnilnega zavarovanja po Pirnatovem mnenju protiustavno in pomanjkljivo

Ljubljana, 23. maja - Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v delu, ki ureja ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvaja zdravstveno nadomestilo, v neskladju z ustavo in je pomanjkljiv, trdi pravnik Rajko Pirnat, ki je skupaj z Boštjanom Zuljanom za zavarovalnico Adriatic Slovenica pripravil pravno mnenje o predlogu zakona.