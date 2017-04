Zdravniške organizacije: Takšne spremembe zakonodaje ne bodo bolnikom prinesle ničesar

Ljubljana, 24. aprila - V koordinaciji zdravniških organizacij so kritični do predlogov zakonov na področju zdravstva. Po njihovem mnenju ukrepi niso zasnovani celovito in ne prinašajo ničesar za bolnike. Moti jih tudi to, da jih ministrstvo za zdravje sicer vsakokrat formalno zaprosi za pripombe do predlogov zakonov, nič od tega pa ne upošteva.