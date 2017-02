Petek in sobota v znamenju informativnih dnevov na visokošolskih zavodih

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 8. februarja - Na vseh slovenskih fakultetah in akademijah bodo v petek in soboto potekali informativni dnevi, ki so po navedbah Študentske organizacije Univerze v Ljubljani odlična priložnost, da bodoči študenti začutijo vzdušje na fakulteti. Tako kot vsako leto bodo bodočim brucem na informativnih dnevih pomagali starejši kolegi iz študentskih organizacij.