Na ljubljanski univerzi vpisanih več kot 2300 tujcev

Ljubljana, 4. februarja - Na ljubljanski univerzi se je v študijskem letu 2016/17 vpisalo več kot 40.100 študentov, od tega 2345 tujcev iz 85 držav. Tuji študenti, ki jih je največ z območja bivše Jugoslavije, študirajo predvsem na ekonomski in filozofski fakulteti. Na študijski izmenjavi je 2058 študentov, predvsem iz Španije in Nemčije, so sporočili z univerze.