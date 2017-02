Inštitut za računalništvo FERI z novo visoko zmogljivo računalniško opremo

Maribor, 3. februarja - Na Inštitutu za računalništvo mariborske Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) sledijo trendom razvoja na področju masivnih podatkov in tako med drugim danes prirejajo posvet o izzivih na tem področju. Ob tej priložnosti bodo tudi dali v uporabo novo postajo za paralelno računanje, so sporočili s fakultete.