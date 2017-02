Začenja se vpis v javne in koncesionirane visokošolske zavode

Ljubljana, 6. februarja - Danes se začenja vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih visokošolskih zavodih in zavodih s koncesijo za študijsko leto 2017/18. Vpis, ki se bo končal 3. marca, poteka elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom, kandidati brez tega potrdila pa lahko natisnjen in podpisan prijavni obrazec pošljejo po pošti.