Na mariborski univerzi tudi letos z nekaj manj vpisnimi mesti

Maribor, 7. februarja - Na Univerzi v Mariboru pričakujejo, da se bo informativnih dni v petek in soboto udeležilo približno 4000 dijakov. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, bodo med drugim poskrbeli tudi za brezplačen avtobusni prevoz do posameznih fakultet v Mariboru. Število vpisnih mest je na univerzi sicer tudi letos nekoliko upadlo.