Zaradi suma vlomov prijeli tri češke državljane

Maribor, 6. februarja - Mariborski policisti so v sredo zaradi suma vlomov v različne objekte odvzeli prostost trem državljanom Češke, dvema 39-letnima moškima in 25-letni ženski, so sporočili s PU Maribor. Sumijo, da so storili tudi druga kazniva dejanja, med njimi tatvine v trgovinah. Policija prosi za kakršnekoli informacije o osumljencih ali njihovem delovanju.