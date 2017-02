Celjski policisti prišli na sled 38-letniku, osumljenemu treh ropov in dveh velikih tatvin

Celje, 31. januarja - Celjski policisti so v preteklem tednu odvzeli prostost Celjanoma, starima 33 in 38 let. Kot so sporočili s celjske policijske uprave, je 38-letni Celjan osumljen ropa dveh bencinskih servisov, ropa v recepciji hotela ter v sostorilstvu z 33-letnikom še dveh tatvin v trgovini.