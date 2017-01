Celjanka ponoči poškodovala pnevmatike na najmanj 93 vozilih

Celje, 21. januarja - Celjski policisti so minulo noč zalotili 42-letno Celjanko, ki se je spravljala nad pnevmatike vozil v Celju. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, je ženska poškodovala pnevmatike najmanj 93 vozil v več celjskih ulicah. Ovadili so jo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.