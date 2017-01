Celjski kriminalisti romunskega državljana ovadili zaradi velike tatvine

Celje, 24. januarja - Celjski kriminalisti so ovadili romunskega državljana. 37-letnik naj bi novembra 2015 sodeloval pri vlomu v prostore avtomehanične delavnice v Celju, iz katere so ukradli tovorno vozilo in z njim v isti noči v Vojniku zapeljali v vetrolov trgovskega centra ter poskušali ukrasti bankomat, so sporočili s celjske policijske uprave.