Ljubljanski policisti prijeli serijskega roparja, novomeški organizirane plenilce prodajaln

Ljubljana/Obrežje, 17. januarja - Ljubljanski policisti so v soboto prijeli 41-letnega moškega, ki je ženski z rame strgal torbico. Pozneje se je izkazalo, da gre za serijskega roparja. Novomeški policisti pa so na Obrežju pregledali pet Hrvatov, za katere se je izkazalo, da so v slovenskih trgovinah izvedli več tatvin kozmetičnih izdelkov, oblačil in obutve.