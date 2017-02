Koalicija korak naprej, a še neusklajena glede zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 2. februarja - Koalicijske partnerice so na današnjem usklajevanju zakona o zdravstveni dejavnosti naredile korak naprej, a nekaj zadev ostaja odprtih. Glavna zahteva DeSUS in SD je jasna ločnica med javnim in zasebnim zdravstvom. Partnerici upata, da bo ministrstvo pripombe oz. zahteve vključilo v popravljen predlog, ki ga pričakujejo do sredine februarja.