Poslanci uzakonili možnost zaostritve vstopa za tujce

pripravilo notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 26. januarja - Državni zbor je s 47 glasovi za in 18 proti sprejel novelo zakona o tujcih, ki predvideva možnost sprožitve posebnega ukrepa, ki bi ob zaostrenih migracijskih razmerah omejil vstop tujcev v državo. Novelo, ki jo spremljajo očitki o neustavnosti in neskladju z mednarodnim pravom, je podprl del koalicije in del opozicije, v SMC so ostali neenotni.