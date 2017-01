Kustec Lipicerjeva: SMC bo kljub neenotnemu glasovanju delovala na enak način kot doslej

Ljubljana, 26. januarja - Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je po današnjem glasovanju o noveli zakona o tujcih, na katerem si poslanci SMC niso bili povsem enotni, zagotovila, da bo SMC "delovala na prav enak način kot do sedaj, iskala bo enotnost in tudi kompromis, ko bo to možno". Želi si sicer, da bi zadnjo besedo o tem zakonu imelo ustavno sodišče.