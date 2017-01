Delo: Gluhost populizma (12. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Ko je slovenska vlada pripravljala in tudi potrdila novelo zakona o tujcih, ki za ljudi na begu pred vojno praktično neprepustno zapira slovenske meje, njen vrh ni želel prisluhniti pripombam in pravnim mnenjem civilne družbe, nevladnih organizacij in pravnih strokovnjakov, v Delu piše Boštjan Videmšek.