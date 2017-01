Večer: Bivši in bodoči (12. 1.)

Maribor, 11. januarja - Tisto, kar smo vsi nekako vedeli, se je potrdilo v manj kot 15 urah, v poslovilnem govoru odhajajočega predsednika ZDA in tiskovni konferenci njegovega naslednika: Barack Obama in Donald Trump sta si različna kot dan in noč. In takšno bo tudi Trumpovo (ne)nadaljevanje Obamove politike, v Večeru piše Vojislav Bercko.