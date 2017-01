Delo: Nikoli več na svidenje (12. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Za zveste pristaše, ki so še vedno polni "upanja", čeprav so osem let zaman čakali na izpolnitev večine retorično vedno tako goreče obljubljanih "sprememb", je bil tudi poslovilni govor prvega temnopoltega predsednika v zgodovini ZDA nedvomno navdihujoč, v Delu piše Boris Čibej.