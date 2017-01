Delo: Stalna tranzicija (11. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Vse kaže, da bodo nadzorniki SDH začasni šestmesečni mandat predsednice uprave družbe Lidie Glavina danes še podaljšali. Vodstvo SDH, ki upravlja dobrih 12 milijard evrov svojega in državnega premoženja, tako ostaja začasno in oskubljeno, saj je v vmesnem času odstopila še ena članica in je uprava le dvočlanska, piše v Delu Maja Grgič.